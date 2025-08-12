DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Política Titulo No Distrito Federal

Bolsonaro será investigado por associar Lula a ditador

Bolsonaro compartilhou material vinculando o presidente Lula a Bashar al-Assad, da Síria

Do Diário do Grande ABC
12/08/2025 | 08:41
FOTO: Ricardo Stuckert/PR e Felipe Sampaio/STF
FOTO: Ricardo Stuckert/PR e Felipe Sampaio/STF


Jair Bolsonaro (PL) é alvo da Polícia Civil do Distrito Federal. O ex-presidente, que segue em prisão domiciliar, é investigado, a pedido do Ministério Público, por suposta prática de crime contra a honra de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O liberal teria, por meio de postagens em um aplicativo de mensagens, associado o chefe da Nação a regime ditatorial e associá-lo a violações dos Direitos Humanos.

Na postagem atribuída ao ex-presidente, uma imagem vincula Lula ao regime do ditador Bashar al-Assad, ex-presidente da Síria, associando-o a execuções de pessoas da comunidade LGBTQIA+.

A investigação parte de despacho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que acolheu a denúncia de um cidadão. A determinação foi enviada no dia 7 de julho à Polícia Federal para que a coleta de provas fossem iniciadas o mais breve possível. Crimes contra o presidente da República ficaria sob responsabilidade federal com anuência do ministro.

Entretanto, o MP (Ministério Público) do Distrito Federal entrou no circuito e demonstrou a Lewandowski que o caso e a abertura do inquérito podem ser conduzidos pela Polícia Civil.

A suposta postagem de Bolsonaro teria sido publicada em dezembro de 2024, mês em que o ditador Assad deixou o poder no comando da Síria após quase 25 anos. O ex-chefe de Estado é apontado por organizações internacionais como responsável por graves violações de direitos humanos.

