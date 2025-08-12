Até quando vai a onda de frio? Veja a previsão para São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades

O ar frio de origem polar continua presente sobre a Grande São Paulo, mantendo as madrugadas e primeiras horas da manhã com temperaturas baixas e sensação de muito frio. Não há previsão de chuva. Na capital paulista, permanece mantido o alerta para baixas temperaturas.
Conforme a Meteoblue, a temperatura máxima sobe um pouco na quarta-feira, 13, na capital paulista, mas volta a cair nos dias seguintes.
Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo, segundo a Meteoblue:
- Terça-feira: entre 10ºC e 18ºC;
- Quarta-feira: entre 10ºC e 24ºC;
- Quinta-feira: entre 12ºC e 18ºC;
- Sexta-feira: entre 12ºC e 18ºC.
Segundo a Tempo Ok, mesmo assim o frio da noite e madrugada segue até o fim da semana em São Paulo. Também permanece o risco de geada sobre o Sul do País. No Centro-Oeste, a umidade baixa e o calor seguem predominando.
Veja a seguir a previsão para esta terça-feira em outras cidades, segundo o Inmet:
- Rio de Janeiro: entre 14ºC e 25ºC;
- Belo Horizonte: entre 9ºC e 26ºC;
- Curitiba: entre 5ºC e 17ºC;
- Florianópolis: entre 9ºC e 19ºC;
- Porto Alegre: entre 6ºC e 20ºC.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.