DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Presidente da Coreia do Sul vai se encontrar com Trump em Washington ainda neste mês

12/08/2025 | 07:40
Compartilhar notícia


O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, viajará para Washington ainda neste mês para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o gabinete de Lee nesta terça-feira (12).

Os dois líderes devem conversar sobre o comércio bilateral entre os dois países e a cooperação em defesa, diante da ameaça da Coreia do Norte.

O encontro deve acontecer no dia 25. Os dois países fecharam um acordo comercial no mês passado, segundo o qual os produtos sul-coreanos serão taxados em 15% para ingressar no mercado americano. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.