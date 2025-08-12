IRFM. Transforma-se o bairro Fundação. A fábrica é derrubada. No seu lugar, uma festa. A Festa dos Italianos.

O início das operações da Matarazzo, em São Caetano, data de 1912. A desativação da última fábrica local, a Matflex, ocorreu em 2008. Contas feitas, o sobrenome Matarazzo esteve com operações fabris na cidade durante 96 anos.

O historiador Everton Calício mantém uma página na Internet voltada a divulgação, memória e preservação histórica da S/A Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Uma página independente, o que significa que os levantamentos não são autorizados pela organização ou pela família Matarazzo.

É um belo trabalho o do Calício, sem o qual muitas coisas deste império industrial do passado teriam se perdido. Os internautas se comunicam. Oferecem novas informações. Alimentam a pesquisa.

É o caso de Maria Inês Candiani, que escreve: “A neta do Francesco Matarazzo mora aqui em Itu, dona Lívia, na fazenda Adele, hoje com seus 95 anos e eu a conheço”.

A Matarazzo também esteve presente em São Caetano e aqui construiu uma história muito bonita, a exemplo do que fez em São Bernardo e Mauá.

E nesta Semana São Caetano 2025, “Memória” acolhe imagens feitas pelo fotógrafo Augusto Coelho, documentando a derrubada dos pavilhões Matarazzo que tantas levas de trabalhadores empregou no lendário bairro Fundação.

Restou a chaminé, em torno da qual a cidade realiza, ano a ano, a festa dedicada ao padroeiro da cidade.

Neste mês de agosto realiza-se a 32ª Festa Italiana de São Caetano, em sua nova versão, já que o evento, em outros parâmetros, ocorre desde os primeiros tempos da formação do nucleo colonial, semente do atual município.

DUAS FESTAS

Em 12 de agosto de 1883, São Caetano realizava a Festa do Padroeiro, primeiro registro que localizamos desta festa hoje tradicional.

Em 12 de agosto de 1928, São Caetano encerrava mais uma Festa do Padroeiro. Empresa Brasil Films filmou a procissão.

IMAGENS – As fotos de hoje, que levam a assinatura de Augusto Coelho, datam de 1996 (quando pavilhões da Matarazzo vinham ao chão) e de 1998, quando da realização da IV Festa Italiana.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Fotos: Augusto Coelho

ENTULHOS E MACARRÃO. Lá embaixo, a Matriz Velha à frente dos destroços, a chaminé impávida e a festa em louvor ao padroeiro São Caetano em uma nova versão

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 12 de agosto de 1975 – Edição 2822

MANCHETE – Incêndio na Petroquímica União, em Santo André, deixa 28 funcionários feridos.

SÃO CAETANO – Tinha início a construção da passagem subterrânea para pedestres na estação ferroviária.

DIADEMA – Prensas Schuller assinava contrato de financiamento com o Unibanco para a compra de sete novas prensas.

FUTEBOL – Saad contratava o técnico Alfredo Ramos, ex-São Paulo.

Em amistoso realizado no domingo (10-8-1975), em São Caetano, o Saad perdia para o XV-Piracicaba por 2 a 1.

EM 12 DE AGOSTO DE...

1915 - Pedro Viana nascia na Fazenda Oratório, entre Santo André e Zona Leste de São Paulo. Parente dos Cardoso Franco e capa de um livro inédito nascido aqui em Memória, "A Operária Utinga".

1930 - Inauguradas as instalações da General Motors em São Caetano.

1955 – Avião com o corpo de Carmem Miranda chegava ao Rio de Janeiro, vindo dos EUA. As ruas da então capital da República foram tomadas por pessoas de todas as classes sociais à passagem da carreta dos bombeiros conduzindo a cantora.

HOJE

Dia Internacional da Juventude

Dia Nacional das Artes

Dia Nacional de Luta Contra a Violência no Campo e por Reforma Agrária.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje, no Estado de São Paulo, é o aniversário de Cananéia, fundado por Martim Afonso de Souza. O segundo mais antigo município do Brasil. O primeiro é São Vicente, também fundado por Martim Afonso de Souza.

Pelo Brasil: Anchieta (Espírito Santo), Cansanção, Central, Itambé e Valente (Bahia), Madalena (Ceará) e Prudentópolis (Paraná).

Santa Joana Francisca de Chantal

12 de agosto

Francesa (1572 – 1641). Irmã religiosa. Contemporânea a São Francisco de Sales.

Divulgação: Franciscanos