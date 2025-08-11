DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Internacional Titulo EUA

Trump declara controle federal e 'emergência pública de segurança' em Washington

De acordo com o presidente dos EUA, a operação vai focar em gangues, traficantes de drogas e redes criminosas que operam na cidade

11/08/2025 | 12:33
FOTO: Official White House Photo/Shealah Craighead/Flickr
FOTO: Official White House Photo/Shealah Craighead/Flickr


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, (11), que está colocando a capital americana, Washington D.C., "sob controle federal direto" por conta da "alta criminalidade" registrada na cidade. Trump declarou emergência pública de segurança na capital dos EUA.

Segundo Trump, a operação vai focar em gangues, traficantes de drogas e redes criminosas que operam na cidade. "Washington não será mais um santuário para imigrantes ilegais", afirmou.

Na coletiva, o republicano disse que essa é uma "ação histórica para salvar a capital de criminosos" e afirmou que enviará a Guarda Nacional ao local para "ajudar a restabelecer a segurança em Washington". Tudo isso, segundo ele, será feito "bem rápido".

"Estamos tomando de volta para nós a nossa capital. O Departamento de Polícia Metropolitana de Washington também estará sob controle federal", acrescentou. O republicano assegurou que "não levará anos até deixarmos Washington segura de novo", e pontuou que a cidade terá "muitos agentes do FBI nas ruas e vamos trazer militares se for preciso".

No domingo, (10), Trump havia publicado na Truth Social que moradores de rua de Washington "precisam se mudar imediatamente", sem entrar em detalhes.

