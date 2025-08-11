Veja a charge do 'Diário' para o dia 11 de agosto de 2025

O reservatório Rio Grande, localizado no município são-bernardense e braço da Represa Billings, registrou na última sexta-feira (8) o menor volume de água desde a crise hídrica (2014-2015) para o período. O manancial é o principal da região e abastece 1,2 milhão de pessoas em Santo André, São Bernardo e Diadema. O nível é o mais baixo em 26 anos, desde o início da série histórica, em 2000.

