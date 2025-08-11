DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo SOS Bairros

Crematório de animais

Do Diário do Grande ABC
11/08/2025 | 08:46
Compartilhar notícia


Moradores do bairro Paulicéia, em São Bernardo, estão preocupados com a abertura de um crematório de animais privado, em plena área residencial. 

A manifestação para o Diário, partiu da munícipe Ideli Amaral dos Santos, psicóloga, 74 anos, vizinha do estabelecimento situado na rua Belém, 366. 

Segundo ela, o futuro crematório conta com um edifício ao lado que poderia acabar sendo afetado pela fumaça, por exemplo.

Questões relativas a segurança contra incêndios, alvará do Corpo de Bombeiros e sanitárias, no sentido de proteger a saúde das família e animais de estimação do entorno, também preocupam a vizinhança.

Ideli contou que entrou em contato com um vereador que representa alguns moradores e “ele investigou e disse que não tem nenhuma autorização para funcionar e ele falou para ligar para um canal de denúncia”, afirmou.

Várias fotos enviadas por Ideli ao Diário, mostram que o estabelecimento já divulga o serviço de cremação de pets na fachada, mas ela ressalta que ainda não viu nenhuma movimentação nesse sentido, mas é uma questão de “prevenir antes de remediar”.

Resposta:

O Diário entrou em contato com a Prefeitura de São Bernardo sobre a provável instalação desse serviço no bairro. Por meio da Secretaria de Planejamento Urbano foi informado que não foi identificada qualquer atividade ou empreendimento registrado no endereço informado pela munícipe (Rua Belém, 366, bairro Paulicéia).

Ainda foi acrescentado pela Secretaria de Planejamento, que “o local não possui viabilidade para determinados tipos de uso, como crematório de animais, e não consta no sistema municipal nenhum cadastro relacionado ao endereço informado.

(colaborou Ana Reis)


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.