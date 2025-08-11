Moradores do bairro Paulicéia, em São Bernardo, estão preocupados com a abertura de um crematório de animais privado, em plena área residencial.

A manifestação para o Diário, partiu da munícipe Ideli Amaral dos Santos, psicóloga, 74 anos, vizinha do estabelecimento situado na rua Belém, 366.

Segundo ela, o futuro crematório conta com um edifício ao lado que poderia acabar sendo afetado pela fumaça, por exemplo.

Questões relativas a segurança contra incêndios, alvará do Corpo de Bombeiros e sanitárias, no sentido de proteger a saúde das família e animais de estimação do entorno, também preocupam a vizinhança.

Ideli contou que entrou em contato com um vereador que representa alguns moradores e “ele investigou e disse que não tem nenhuma autorização para funcionar e ele falou para ligar para um canal de denúncia”, afirmou.

Várias fotos enviadas por Ideli ao Diário, mostram que o estabelecimento já divulga o serviço de cremação de pets na fachada, mas ela ressalta que ainda não viu nenhuma movimentação nesse sentido, mas é uma questão de “prevenir antes de remediar”.

Resposta:

O Diário entrou em contato com a Prefeitura de São Bernardo sobre a provável instalação desse serviço no bairro. Por meio da Secretaria de Planejamento Urbano foi informado que não foi identificada qualquer atividade ou empreendimento registrado no endereço informado pela munícipe (Rua Belém, 366, bairro Paulicéia).

Ainda foi acrescentado pela Secretaria de Planejamento, que “o local não possui viabilidade para determinados tipos de uso, como crematório de animais, e não consta no sistema municipal nenhum cadastro relacionado ao endereço informado.

(colaborou Ana Reis)