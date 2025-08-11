DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Austrália vai reconhecer o Estado Palestino, diz primeiro-ministro

11/08/2025 | 07:13
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse nesta segunda-feira, 11, que reconhecerá o Estado Palestino, a exemplo do que a França, o Reino Unido e o Canadá já sinalizaram.

O premiê australiano criticou a "catástrofe humanitária" decorrente da guerra na Faixa de Gaza e o plano do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, de realizar uma nova ofensiva contra o território palestino.

A decisão da Austrália de reconhecer o Estado Palestino será formalizada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro, segundo Albanese. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


