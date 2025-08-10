Santo André renova parceria para mapear perfil dos turistas

Santo André quer conhecer ainda melhor quem visita a cidade e o que busca por aqui. Para isso, a Prefeitura e a Strong Business School firmaram, na última quinta-feira (7), a renovação da parceria que dá origem à terceira edição da Pesquisa de Demanda Turística do município — um levantamento estratégico que vai traçar o perfil dos visitantes, medir o impacto econômico e apontar oportunidades para o setor.



A assinatura do termo de cooperação aconteceu na sede da Strong, com a presença do diretor da instituição, Sérgio Tadeu Ribeiro, e do secretário municipal de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato. “É uma honra contribuir novamente com a produção de conhecimento que ajude a desenvolver a cidade”, afirmou Sérgio.



Coordenado pelo professor Luciano Schmitz, do Centro de Inteligência de Mercado da Strong, o estudo envolve diretamente os alunos da faculdade, que aplicam questionários e participam da análise dos dados. “Essas pesquisas são parte da formação acadêmica e prática dos nossos estudantes”, destacou o docente.



Segundo Banzato, Santo André já atrai cerca de 700 mil turistas por ano, com destaque para atrativos como Paranapiacaba, o SABINA Parque Estação do Conhecimento, o Santuário Nacional da Umbanda e a rede hoteleira. “Com dados mais precisos, conseguimos direcionar melhor os investimentos e fortalecer o turismo na cidade”, explicou.



A última edição da pesquisa, realizada em 2022, apontou 550 mil visitantes anuais e evidenciou os primeiros sinais de recuperação do setor após a pandemia. Agora, com o cenário mais estável, o novo levantamento deve oferecer um retrato atualizado do turismo local. Os resultados serão divulgados em novembro e vão orientar políticas públicas e iniciativas para atrair ainda mais visitantes.