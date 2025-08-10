DGABC
Turismo Titulo Viagem

GOL amplia malha internacional com voos diretos entre São Paulo e Caracas

Com quatro frequências semanais, às terças, quintas, sábados e domingos, os voos são operados com as modernas aeronaves Boeing 737 MAX

Natasha Werneck
10/08/2025 | 15:52
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A GOL Linhas Aéreas lançou na última semana sua nova rota direta entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Caracas (CCS), marcando a entrada da companhia no mercado venezuelano. Com quatro frequências semanais, às terças, quintas, sábados e domingos, os voos são operados com as modernas aeronaves Boeing 737 MAX.

A inauguração contou com cerimônias simultâneas nos aeroportos de Guarulhos e Maiquetía, reunindo executivos da GOL, autoridades locais e representantes do setor aéreo. Essa nova ligação internacional reforça o compromisso da empresa com a expansão na América Latina, conectando o Brasil à sua 18ª base internacional.

Além de facilitar o acesso direto entre as duas capitais, a rota integra uma rede de mais de 30 destinos domésticos a partir de Guarulhos, proporcionando diversas opções de conexão para os passageiros. A GOL também oferece a classe Premium Economy, que inclui mais espaço, assento do meio bloqueado, bagagem despachada gratuita e serviço de bordo aprimorado.

O programa de fidelidade Smiles também está disponível para essa rota, permitindo acumular e resgatar milhas para viagens a Caracas. Com essa novidade, a GOL fortalece sua presença na região e amplia as opções para turistas e viajantes de negócios que buscam novas experiências na América do Sul.


