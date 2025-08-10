Palmeiras acerta contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians

O Palmeiras acertou a contratação de um novo goleiro. Trata-se de Carlos Miguel, ex-arqueiro do Corinthians e que está no inglês Nottingham Forest. O atleta de 26 anos deve passar por exames nos próximas dias para ser confirmado como reforço alviverde.

Com Weverton em má fase e Marcelo Lomba em fim de contrato, o Palmeiras entende que a vinda de Carlos Miguel é uma oportunidade de mercado. O jogador já havia recebido a informação do Nottingham Forest que não seria aproveitado nesta temporada.

O Palmeiras vai pagar ao Nottingham Forest 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) pela compra de Carlos Miguel. O acordo ainda prevê o pagamento de um valor em bônus por metas a serem alcançadas ao longo de sua passagem pelo clube alviverde.

No último ano, a saída de Carlos Miguel do Corinthians se tornou uma longa novela. O goleiro assumiu a titularidade da meta alvinegra na vaga de Cássio e poucas semanas depois se transferiu para o futebol inglês. O Nottingham Forest pagou, à época, os mesmos 4 milhões de euros, que era o valor da multa rescisória do jogador.

Na temporada 2024-25, Carlos Miguel atuou em apenas três partidas do Nottingham Forest. Diante do Newcastle (em 8 de agosto de 2024, pela Copa da Liga Inglesa) e do Luton Town (em 11 de janeiro de 2025, pela Copa da Inglaterra), esteve em campo durante 90 minutos. Em 11 de fevereiro, última vez que jogou, foi substituído ainda aos 14 minutos do segundo tempo, no duelo com o Exeter City, pela Copa da Inglaterra.