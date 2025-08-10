DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Palmeiras acerta contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians

10/08/2025 | 14:02
Compartilhar notícia


O Palmeiras acertou a contratação de um novo goleiro. Trata-se de Carlos Miguel, ex-arqueiro do Corinthians e que está no inglês Nottingham Forest. O atleta de 26 anos deve passar por exames nos próximas dias para ser confirmado como reforço alviverde.

Com Weverton em má fase e Marcelo Lomba em fim de contrato, o Palmeiras entende que a vinda de Carlos Miguel é uma oportunidade de mercado. O jogador já havia recebido a informação do Nottingham Forest que não seria aproveitado nesta temporada.

O Palmeiras vai pagar ao Nottingham Forest 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) pela compra de Carlos Miguel. O acordo ainda prevê o pagamento de um valor em bônus por metas a serem alcançadas ao longo de sua passagem pelo clube alviverde.

No último ano, a saída de Carlos Miguel do Corinthians se tornou uma longa novela. O goleiro assumiu a titularidade da meta alvinegra na vaga de Cássio e poucas semanas depois se transferiu para o futebol inglês. O Nottingham Forest pagou, à época, os mesmos 4 milhões de euros, que era o valor da multa rescisória do jogador.

Na temporada 2024-25, Carlos Miguel atuou em apenas três partidas do Nottingham Forest. Diante do Newcastle (em 8 de agosto de 2024, pela Copa da Liga Inglesa) e do Luton Town (em 11 de janeiro de 2025, pela Copa da Inglaterra), esteve em campo durante 90 minutos. Em 11 de fevereiro, última vez que jogou, foi substituído ainda aos 14 minutos do segundo tempo, no duelo com o Exeter City, pela Copa da Inglaterra.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.