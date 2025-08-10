Casal é preso após tentar fugir com quase 18 kg de drogas em veículo

No início da noite deste sábado (9), a PM (Polícia Militar) prendeu um homem e uma mulher que transportava quase 18 kg de drogas em um carro, pela Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba.

Equipes do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam uma ação de fiscalização de veículos na base policial, que fica na região, quando deram sinal de parada para o motorista de um carro, mas ele desobedeceu e tentou fugir do bloqueio.

A abordagem aconteceu momentos depois, no km 80,8, quando o veículo bateu de frente com outro. O casal de criminosos tentou fugir a pé, mas foi detido em seguida. Dentro do carro, os policiais encontraram sacolas de mais de 12,2 mil porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e k9, além de flor brugmansia – conhecida como trombeta de anjo.

O homem confessou que havia deixado o carro em São José dos Campos, onde os entorpecentes foram carregados, em seguida, viajou para Caraguatatuba para receber as coordenadas do destino final das drogas.

No carro que acabou se envolvendo no acidente, havia um casal. O homem e a mulher não se feriram gravemente e passaram por avaliação médica.

Os criminosos e as drogas foram encaminhados à Polícia Civil e permaneceram à disposição da Justiça.