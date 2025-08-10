DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo Pela Rodovia dos Tamoios

Casal é preso após tentar fugir com quase 18 kg de drogas em veículo

No carro, os policiais encontraram sacolas de mais de 12,2 mil porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e k9, além de flor brugmansia

Do Diário do Grande ABC
10/08/2025 | 13:17
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação/PM
FOTO: Divulgação/PM Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


No início da noite deste sábado (9), a PM (Polícia Militar) prendeu um homem e uma mulher que transportava quase 18 kg de drogas em um carro, pela Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba.

Equipes do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam uma ação de fiscalização de veículos na base policial, que fica na região, quando deram sinal de parada para o motorista de um carro, mas ele desobedeceu e tentou fugir do bloqueio.

A abordagem aconteceu momentos depois, no km 80,8, quando o veículo bateu de frente com outro. O casal de criminosos tentou fugir a pé, mas foi detido em seguida. Dentro do carro, os policiais encontraram sacolas de mais de 12,2 mil porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e k9, além de flor brugmansia – conhecida como trombeta de anjo.

O homem confessou que havia deixado o carro em São José dos Campos, onde os entorpecentes foram carregados, em seguida, viajou para Caraguatatuba para receber as coordenadas do destino final das drogas.

No carro que acabou se envolvendo no acidente, havia um casal. O homem e a mulher não se feriram gravemente e passaram por avaliação médica.

Os criminosos e as drogas foram encaminhados à Polícia Civil e permaneceram à disposição da Justiça.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.