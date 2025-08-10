Pelo menos 26 palestinos que buscavam ajuda humanitária em Gaza são mortos

Pelo menos 26 palestinos foram mortos neste sábado, 10, enquanto buscavam ajuda na Faixa de Gaza, disseram hospitais e testemunhas, enquanto famílias de reféns israelenses pediram uma greve geral para protestar contra os planos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de expandir as operações militares no território.

Funcionários de hospitais disseram que receberam corpos de áreas em que os palestinos buscavam ajuda - seja ao longo de rotas de comboios de alimentos ou perto de pontos de distribuição de ajuda privados em Gaza.

Entre as vítimas, há 10 pessoas que foram mortas enquanto esperavam por caminhões de ajuda perto do recém-construído corredor Morag, que separa as cidades sulistas de Rafah e Khan Younis, disse o hospital Nasser.

Outras seis foram mortas enquanto esperavam por ajuda no norte de Gaza, perto da travessia de Zikim, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza e o hospital Shifa na Cidade de Gaza, que recebeu os feridos.

No centro de Gaza, testemunhas disseram que primeiro ouviram tiros de advertência antes de o fogo ser direcionado para multidões que buscavam ajuda e tentavam chegar a um local de distribuição de alimentos operado pela Fundação Humanitária de Gaza. A AP não pode confirmar independentemente quem disparou os tiros. O hospital Awda, no campo de refugiados de Nuseirat nas proximidades, disse que quatro pessoas foram mortas por tiros israelenses.

"Primeiro, foi no ar, depois começaram a atirar nas pessoas", disse Sayed Awda, que esperava a centenas de metros do local da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês) na área.

Outras seis pessoas que buscavam ajuda foram mortas enquanto tentavam chegar aos locais da GHF em Khan Younis e Rafah, disse o hospital Nasser.

Os EUA e Israel apoiaram a fundação há meses como uma alternativa ao sistema de ajuda administrado pela ONU, mas suas operações iniciais foram marcadas por mortes e caos, com as pessoas que pediam ajuda entrando sob tiroteio perto das rotas que levam aos locais.

Respondendo a perguntas da Associated Press, o escritório de mídia da GHF disse: "Não houve incidentes em ou perto de nossos locais hoje e esses incidentes parecem estar ligados a multidões tentando saquear um comboio de ajuda."

O exército de Israel também disse que não houve incidentes envolvendo tropas israelenses perto de locais de ajuda no centro de Gaza.

Sete pessoas foram mortas em ataques aéreos, relataram hospitais locais - três perto do porto dos pescadores na Cidade de Gaza e quatro outras, sendo duas delas crianças, em um ataque que atingiu uma tenda em Khan Younis. O exército israelense não comentou imediatamente sobre os ataques, mas acusou o Hamas de operar a partir de áreas civis.

Mortes por fome aumentam, total entre crianças chega a 100

A ofensiva aérea e terrestre de Israel deslocou a maior parte da população e empurrou o território para a fome. Mais duas crianças palestinas morreram de causas relacionadas à desnutrição no sábado, elevando o número de mortes entre crianças em Gaza para 100 desde o início da guerra.

Um total de 117 adultos também morreram de causas relacionadas à desnutrição desde o fim de junho, quando o ministério começou a contar essa categoria de idade.

O total de mortes por fome não está incluído no total de mortes do ministério de 61,4 mil palestinos na guerra.

O ministério, parte do governo do Hamas e composto por profissionais médicos, não distingue entre combatentes ou civis, mas diz que cerca da metade dos mortos foram mulheres e crianças. A ONU e especialistas independentes consideram-no a fonte mais confiável sobre as baixas da guerra.

Greve de trabalho instada em Israel sobre a ofensiva iminente na Cidade de Gaza

A perspectiva de expandir a guerra desencadeou indignação tanto internacionalmente quanto dentro de Israel, onde famílias enlutadas e parentes de reféns ainda detidos em Gaza instaram as empresas a declarar greve geral na próxima semana.

Dezenas de milhares de israelenses se reuniram em Tel Aviv na noite de sábado, no que a mídia local chamou de um dos maiores protestos anti-governo dos últimos meses.

As famílias e seus apoiadores esperam pressionar o governo a reverter sua decisão de assumir a Cidade de Gaza, alertando que expandir a guerra colocará em perigo seus entes queridos.

Dos 251 sequestrados quando militantes liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1,2 mil pessoas, cerca de 50 permanecem em Gaza, com 20 acreditando-se estar vivos.

Lishay Miran-Lavi, cujo marido Omri está entre os reféns, também apelou ao presidente dos EUA, Donald Trump, e ao enviado especial Steve Witkoff para parar a guerra.

"A decisão de enviar o exército mais profundamente em Gaza é um perigo para meu marido, Omri. Mas ainda podemos parar essa catástrofe", disse ela.

Também no domingo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, visitou a parte norte da Cisjordânia ocupada por Israel. Ele disse que o exército de Israel permaneceria nos campos de refugiados da área pelo menos até o fim do ano.

Cerca de 40 mil palestinos foram expulsos de suas casas este ano no maior deslocamento na Cisjordânia desde que Israel capturou o território em 1967. Israel diz que as operações são necessárias para "erradicar a militância", pois a violência de todos os lados aumentou desde o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 que incendiou a guerra em Gaza.

Katz disse no domingo que o número de avisos sobre ataques contra israelenses na Cisjordânia diminuiu 80% desde que a operação começou em janeiro.

(Com Associated Press)