Viral Titulo Data comemorativa

Frases para emocionar no Dia dos Pais 2025: veja ideias criativas

Neste domingo (10), seja no cartão, nas redes sociais ou naquele vídeo especial, vale apostar em frases que expressem amor, gratidão e orgulho

Natasha Werneck
10/08/2025 | 11:57
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik


O Dia dos Pais chegou — e nada melhor do que encontrar as palavras certas para homenagear quem sempre esteve ao seu lado. Neste domingo (10), seja no cartão, nas redes sociais ou naquele vídeo especial, vale apostar em frases que expressem amor, gratidão e orgulho.

Para te ajudar a emocionar (e arrancar sorrisos), reunimos ideias que vão do clássico ao criativo:

- “Pai, meu exemplo, meu amigo e meu herói para sempre.”

- “Seu abraço é o meu porto seguro. Feliz Dia dos Pais!”

- “Mais que um pai, você é minha inspiração diária.”

- “Obrigado por me ensinar que amor também se escreve com atitudes.”

- “Você me mostrou que ser forte é, antes de tudo, ser gentil.”

- “O mundo fica mais fácil com você por perto.”

Vale também personalizar: use apelidos carinhosos, lembre de histórias marcantes e acrescente fotos que tragam boas memórias. Assim, a homenagem fica única e ainda mais especial.

E, claro, não importa se a mensagem é curta ou longa: o que conta é transmitir o sentimento de verdade. Afinal, o Dia dos Pais é sobre celebrar quem nos ensinou a dar os primeiros passos — e a seguir caminhando com coragem.


