Choco Run 2025 movimenta o Festival do chocolate com 1.100 participantes

Nem o frio da manhã deste domingo (10), Dia dos Pais, espantou os 1.100 corredores que participaram da Choco Run 2025, prova oficial do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires - 20 Anos. A largada aconteceu no coração do evento, o entorno do Paço Municipal, na região central da cidade, e reuniu atletas e entusiastas do esporte em percursos de 5 km e 10 km pelas ruas da cidade.

No percurso masculino de 10 km geral, o pódio foi liderado por Jefferson Assis de Souza, que completou a prova em 35 minutos e 3 segundos. Em segundo lugar, ficou Kristian Lopes Pereira da Silva, com 35 minutos e 13 segundos; seguido por Lucas Jesus Ferreira, que terminou em 36 minutos e 15 segundos.

“Gostei muito da organização e da decoração do percurso, que deixou a corrida ainda mais especial. Foi uma experiência incrível correr em um evento que valoriza tanto o esporte quanto a cultura da cidade”, contou o campeão, Jeferson Assis de Souza que veio de Parada de Taipas, na Zona Norte da Capital e participou pela primeira vez da corrida temática.

No feminino 10 km geral, a vitória ficou com Luciane Cristina Silva com 48 minutos e 33 segundos, seguida por Lorena Aparecida da Silva com 48 minutos 54 segundos e Rita de Cássia Vieira com 49 minutos 17segundos.

A prova também valorizou a participação inclusiva, com destaque para os atletas da Categoria PCD, que mostraram garra e determinação ao longo do percurso.

O prefeito Guto Volpi (PL) destacou a importância do evento: “A Choco Run é mais do que uma corrida. É um momento que une esporte, saúde, turismo e cultura. Esse é o espírito do Festival do Chocolate, proporcionar experiências únicas para moradores e visitantes”.

Os resultados completos da prova podem ser consultados no site da Global Cronometragem: www.globalcronometragem.com.br.

O Festival do Chocolate continua neste domingo, o longo do dia, com atrações como Mundo Bita, Rockixe, Grilos Reunion e apresentações de circo, música itinerante e flashback que animarão a cidade até a noite, além da gastronomia e lazer para toda a família. O evento segue até o final de agosto. A programação completa pode ser conferida www.vemprochocolate.com.br.