Grande ABC tem domingo (10) gelado e chances de chuva

O Grande ABC amanheceu sob forte nebulosidade e temperaturas baixas neste domingo (10) de Dia dos Pais. A presença de uma massa de ar frio mantém o clima estável e gelado em todas as sete cidades da região, com céu fechado durante praticamente todo o dia. Segundo o Climatempo, há chances de garoa no fim da tarde e começo da noite.

A menor temperatura registrada até o início da manhã foi de 9?°C. Ao longo do dia, os números não devem subir muito. A máxima prevista não ultrapassa os 16?°C em nenhum dos municípios. Mesmo com a possibilidade de aberturas de sol à tarde, o frio persiste, especialmente por conta da alta umidade do ar.

Em São Caetano, Diadema e Mauá, o dia também segue com predomínio de nuvens e sensação térmica inferior aos valores registrados. O vento fraco e constante acentua a percepção de frio. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra as condições são ainda mais frias, com neblina em pontos isolados pela manhã.

A expectativa para os próximos dias é de uma leve elevação nas temperaturas a partir de segunda-feira (11), com presença de sol entre nuvens. No entanto, as madrugadas continuarão frias ao longo da semana.