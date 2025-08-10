DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo No Dia dos Pais

Grande ABC tem domingo (10) gelado e chances de chuva

Temperaturas mínimas podem variar entre 6?°C e 10?°C; garoa deve cair no fim da tarde

Do Diário do Grande ABC
10/08/2025 | 09:38
Compartilhar notícia
FOTO: Natasha Werneck/DGABC
FOTO: Natasha Werneck/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O Grande ABC amanheceu sob forte nebulosidade e temperaturas baixas neste domingo (10) de Dia dos Pais. A presença de uma massa de ar frio mantém o clima estável e gelado em todas as sete cidades da região, com céu fechado durante praticamente todo o dia. Segundo o Climatempo, há chances de garoa no fim da tarde e começo da noite. 

A menor temperatura registrada até o início da manhã foi de 9?°C. Ao longo do dia, os números não devem subir muito. A máxima prevista não ultrapassa os 16?°C em nenhum dos municípios. Mesmo com a possibilidade de aberturas de sol à tarde, o frio persiste, especialmente por conta da alta umidade do ar.

Em São Caetano, Diadema e Mauá, o dia também segue com predomínio de nuvens e sensação térmica inferior aos valores registrados. O vento fraco e constante acentua a percepção de frio. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra as condições são ainda mais frias, com neblina em pontos isolados pela manhã.

A expectativa para os próximos dias é de uma leve elevação nas temperaturas a partir de segunda-feira (11), com presença de sol entre nuvens. No entanto, as madrugadas continuarão frias ao longo da semana.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.