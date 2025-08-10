Simba Safari está de volta com tour ecológico e seguro

Um dos passeios mais marcantes da Capital paulista está de volta. Após mais de duas décadas desativado em sua proposta original, o Simba Safari reabriu no fim de julho com concepção repaginada.

Localizado ao lado do Zoológico de São Paulo, o parque recebeu investimento de cerca de R$ 50 milhões e agora aposta em experiência educativa, sustentável e próxima à natureza.

Com 150 mil metros quadrados de área, o espaço abriga cerca de 300 animais de aproximadamente 40 espécies, como leões, onças, zebras, girafas, hipopótamos, avestruzes, entre outros. O passeio, antes feito com carros particulares, agora é realizado em caminhões inspirados nos safáris africanos e no modelo icônico do parque Animal Kingdom, da Disney.

Além disso, o Simba Safari tem opções de alimentação, loja de lembranças e área para fotografias oficiais, com o objetivo de atrair famílias, turistas e excursões escolares.

O trajeto dura em torno de 30 minutos e percorre cerca de quatro quilômetros por áreas verdes, com paradas para observação e explicações sobre cada um dos animais.

O parque funciona diariamente, a partir das 8h30, com saídas programadas até as 17h. O acesso pode ser feito pela Avenida do Cursino ou Avenida Miguel Estéfano, e há 250 vagas de estacionamento.