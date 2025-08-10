Expresso, da Luz a Paranapiacaba, é passeio para toda a família

Passear de trem e descobrir curiosidades sobre os trilhos têm movido crianças e adultos ao Expresso Turístico, único serviço que parte da Estação da Luz (São Paulo) e leva à vila de Paranapiacaba, em Santo André. Realizada aos fins de semana, a atração, oferece 352 assentos e tem sempre a venda de ingressos on-line esgotada em minutos. E, hoje, os detalhes da viagem são revelados pelo Diarinho.

Três apitos marcam a saída do expresso, às 8h30, da Luz – estação mais antiga de São Paulo. Por lá, os turistas começam a se encontrar a partir das 8h. Após duas horas (10h30), o grupo desembarca em Paranapiacaba. Neste meio-tempo, quem está a bordo curte da janela um tour tranquilo, a cerca de 40 km/h, com direito a carrinho de guloseimas e uma aula de história sobre os pontos turísticos que cruzam o caminho.

O passeio de 48 quilômetros é oferecido pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) há 16 anos e apresenta uma experiência imersiva, desde as roupas à moda antiga dos funcionários, até a trilha sonora (com curiosidades turísticas) que marca o percurso por São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Após os passageiros curtirem o que há de melhor em Paranapiacaba, o embarque para a volta ocorre às 16h, com partida às 16h30 da estação da vila inglesa andreense – o que marca o fim da jornada de aventura às 18h30, na Luz.

AVENTURA

A experiência foi comparada pela estudante Maria Eduarda Scarpa, 11 anos, à cena clássica, nos livros e filmes, do embarque dos bruxos Harry Potter e amigos a Hogwarts, pela Plataforma 3/4. “Parece uma volta no tempo para todas as idades. Esta é minha primeira vez andando de trem no Brasil, mas já sei que a gente vai mergulhar na história tanto no trem como na vila (Paranapiacaba)”, comenta. Ela fez o passeio ao lado da mãe, a influencer Camila Scarpa, do pai, o empresário Airton Júnior Scarpa, 47, e do irmão João Felipe Scarpa, 3.

Juntos, eles curtiram em 2024 o Festival de Inverno na vila, quando Airton conheceu o local. “A gente já foi para muitos países, mas tanto a vila como o passeio que a gente viveu mais recentemente da CPTM (Expresso Turístico) se provaram fantásticos, uma sensação única”, disse o pai.

Na volta do passeio, o caçula da família incentivou, por meio do Diarinho, outras crianças a participarem da experiência. “Para mim, passou muito rápido! Mas deu tempo de comer minha batatinha inteira. Ver outros trens também é bem legal”, recomendou João Felipe.

RESERVAS

A venda de bilhetes, com opções de ida e volta, acontece pelo site https://www.cptm.sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Expresso-Turístico.aspx. Os ingressos ficam disponíveis normalmente na primeira sexta-feira do mês, às 10h – o que faz com que a próxima liberação de tíquetes, em 5 de setembro, dê vez aos acentos de outubro, por exemplo.

O valor do bilhete para ida e volta é de R$ 50. Crianças com até 5 anos não pagam. Os menores que têm mais de 6 anos, professores, idosos, doadores de sangue, jovens com baixa renda, pessoas com deficiência e diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) pagam apenas R$ 25. Além disso, acima de quatro ingressos os passageiros recebem desconto na compra.

Em busca de acessibilidade, entre os quatro carros do expresso (com banheiros), há espaço para cadeirantes conforme à disponibilidade de venda no site, de acordo com a companhia.