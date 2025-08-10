Onda de frio requer cuidado e deve durar até terça (12)

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a queda de temperatura nos próximos dias. A Região Metropolitana de São Paulo, que inclui cidades do Grande ABC, segue em estado de atenção até a próxima terça-feira (12).

Com previsão de frio intenso, com mínimas abaixo dos 10º, a Operação Aquece São Bernardo será reforçada pela Prefeitura para rondas e atendimentos 24 horas a chamados da população.

As equipes de assistentes sociais, com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e profissionais da saúde, realizam ação integrada de abordagem a pessoas em situação de rua, especialmente nas noites e madrugadas.

Os moradores podem contribuir com o trabalho acionando o serviço pelos telefones (11) 99231-7784 / 99231-6599, contatos funcionam com aplicativo WhatsApp, ou pelo telefone 153, da GCM. Necessário informar o endereço onde a pessoa em situação de rua foi vista, preferencialmente com referência e informações sobre condições desta pessoa.

Lançada em 1º de junho, a Operação Aquece São Bernardo realizou, em média, 125 acolhimentos por dia. Para acolher a população em situação de rua, o município conta com a Casa de Passagem, que atende até 150 pessoas por dia (aceita pets), e a Moradia Provisória do Riacho Grande, que acolhe até 30 pessoas.

RECOMENDAÇÕES

Além da queda das temperaturas, a Defesa Civil Municipal alerta os moradores para a possibilidade de chuva com queda de granizo. “Diante deste cenário, a recomendação é não estacionar veículos de baixo de árvores e, durante a chuva, buscar abrigo seguro. Com as baixas temperaturas, a recomendação é agasalhar especialmente crianças, idosos e também os pets. Em caso de emergência, a Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 199”, destacou Flávia de Sousa Vieira, integrante da Defesa Civil de São Bernardo.

Confira os canais para acionar as equipes de abordagem da Prefeitura em serviços 24 horas. Na GCM pelo telefone 153 ou whatsapp e telefones (11) 99231-7784 e (11) 99231-6599. Na Casa de Passagem e Abrigo Central situada na Rua Tapajós, 10, Centro e na Moradia Provisória, no bairro Riacho Grande , na Via Anchieta km 31, 1.000 (acesso pela marginal, ao lado da balança).