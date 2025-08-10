Água Santa deixa a Série D após perder para o Ceilândia

Acabou o Campeonato Brasileiro da Série D para o Água Santa. O time de Diadema deu adeus à competição na tarde desse sábado (9), ao ser eliminado pelo Ceilândia. A equipe do Distrito Federal, em casa, venceu a partida decisiva por 1 a 0 e avançou na competição. O único gol foi anotado pelo volante Tarta.

Com a classificação, o Ceilândia irá enfrentar nas oitavas de final o Barra-SC, que em casa, também ontem, eliminou o Cascavel-PR com a vitória por 3 a 0 no segundo jogo. O primeiro confronto entre Ceilândia x Barra acontecerá no Distrito Federal e o segundo em Santa Catarina.

O primeiro tempo foi de poucas chances claras para ambos os lados. O Ceilândia finalizou mais que o adversário, mas o placar seguiu em branco.

A partida começou a ser definida nos minutos finais do segundo tempo. Eduardo Ribeiro, do Netuno foi expulso por cometer falta. Tarta bateu e fez o gol.