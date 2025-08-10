Herança, criação e afeto em Santo André

Com propostas musicais que transitam entre o popular, o regional e o erudito, a programação deste mês do Sesc Santo André reúne artistas de diferentes gerações e trajetórias que, por meio da música, propõem uma escuta sensível às heranças culturais brasileiras. As apresentações convidam o público a refletir sobre as formas de preservar, reinventar e compartilhar memórias e identidades sonoras.

No show que marca os 20 anos de trajetória do grupo Carrossel de Baco, dia 15 (20h) – com ingresso de R$ 15 a R$ 50 –, Danilo Nunes recebe dois convidados especiais: a cantora e compositora Anastácia e o músico Daniel Gonzaga. A apresentação percorre diferentes ritmos, como o samba, o maracatu e o forró, em composições que evocam o universo caiçara e as múltiplas influências que moldaram a sonoridade do grupo ao longo do tempo, por meio de uma celebração das raízes e das transformações vividas por quem faz da música um território de encontros e experimentações.

Já no dia 28, também em clima de reencontro, Poesia, Violão e Vozes junta três amigos: Didu Nogueira, Paulo César Feital e Jorge Simas. O espetáculo começa às 20h, também com os preços dos ingressos entre R$ 15 e R$ 50.

Em formato acústico, o trio apresenta canções autorais e homenagens a nomes importantes da música brasileira, como João Nogueira, em uma proposta que entrelaça palavra e melodia, com participação especial de Carlinhos Vergueiro. A força do repertório está tanto na qualidade das composições quanto no vínculo afetivo entre os músicos, que se traduz em um show íntimo e carregado de histórias.

Encerrando a programação, no dia 30, o Quarteto Iracema apresenta um repertório dedicado a compositores brasileiros, transitando entre peças eruditas e populares.

Formado por Heloisa Oliveira, Nádia Fonseca, Jennifer Cardoso e Nathalia Sudário, o grupo surgiu do desejo de fazer música de câmara em coletivo e escolheu como inspiração a personagem Iracema, de José de Alencar. A partir daí, o quarteto constrói leitura musical que valoriza a ancestralidade e as múltiplas camadas da identidade brasileira.

O espetáculo está com início programado para as 19h, e o valor dos ingressos varia entre R$ 15 e R$ 50.

Em diferentes formações e propostas estéticas, os três shows reafirmam a música como espaço de permanência e transformação. São apresentações que promovem o encontro entre memória e criação, tradição e releitura, revelando a riqueza contida nos vínculos afetivos, históricos e sonoros que atravessam o fazer artístico no Brasil.

O Sesc Santo André está situado Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.