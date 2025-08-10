Marcelo Lima reúne equipe de governo e planeja ações da semana

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) reuniu o time de secretários na tarde desse sábado (9), véspera do Dia dos Pais, no Paço Municipal. O encontro teve o objetivo de realizar o alinhamento do plano de trabalho.

“A Prefeitura de São Bernardo não para. E sabadão a equipe aqui planejando as ações do dia a dia”, disse o chefe do Executivo.

Marcelo Lima não detalhou o que tem sido debatido e dialogado com os secretários com relação a agenda.

Pessoas próximas ao prefeito disseram que a reunião era de “praxe” e só ocorreu ontem por incompatibilidade de agenda.

Procurado, o prefeito disse que o mês de agosto “é especial” para São Bernardo. Marcelo Lima discorre que o compromisso do governo “é garantir que cada ação reflita o carinho e o respeito pela cidade e pela população. Nesta reunião, tivemos a oportunidade de alinhar as prioridades, ouvir o que tem funcionado e identificar onde podemos melhorar. Esse diálogo entre as secretarias é fundamental para entregar resultados mais rápidos e eficientes, sempre com base no que a população nos aponta como necessidade.”

Ao longo da semana, o chefe do Executivo realizou inaugurações, fez entrega de três mil de escrituras imobiliárias e tem traçado os últimos detalhes do 472º aniversário da maior cidade do Grande ABC, no dia 20.