DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo São Bernardo

Marcelo Lima reúne equipe de governo e planeja ações da semana

O encontro teve o objetivo de realizar o alinhamento do plano de trabalho

Wilson Guardia
10/08/2025 | 08:19
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) reuniu o time de secretários na tarde desse sábado (9), véspera do Dia dos Pais, no Paço Municipal. O encontro teve o objetivo de realizar o alinhamento do plano de trabalho.

“A Prefeitura de São Bernardo não para. E sabadão a equipe aqui planejando as ações do dia a dia”, disse o chefe do Executivo.

Marcelo Lima não detalhou o que tem sido debatido e dialogado com os secretários com relação a agenda.

Pessoas próximas ao prefeito disseram que a reunião era de “praxe” e só ocorreu ontem por incompatibilidade de agenda.

Procurado, o prefeito disse que o mês de agosto “é especial” para São Bernardo. Marcelo Lima discorre que o compromisso do governo “é garantir que cada ação reflita o carinho e o respeito pela cidade e pela população. Nesta reunião, tivemos a oportunidade de alinhar as prioridades, ouvir o que tem funcionado e identificar onde podemos melhorar. Esse diálogo entre as secretarias é fundamental para entregar resultados mais rápidos e eficientes, sempre com base no que a população nos aponta como necessidade.”

Ao longo da semana, o chefe do Executivo realizou inaugurações, fez entrega de três mil de escrituras imobiliárias e tem traçado os últimos detalhes do 472º aniversário da maior cidade do Grande ABC, no dia 20.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.