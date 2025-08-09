Vereadores admitem obstrução de pautas nas Câmaras da região

As Câmaras do Grande ABC podem sofrer com a obstrução de pautas. Movimento iniciado no Congresso (leia mais abaixo) tem por objetivo pressionar as mesas diretoras da Câmara Federal e do Senado a pautar o projeto de lei 2858/2022 que versa sobre a anistia a condenados pela tentativa de golpe de Estado. A ideia é que vereadores travem votações e desta forma gerem efeito cascata invertida, de baixo para cima, até que a mobilização vire nacional.

A ação estaria sendo coordenada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Em ao menos duas cidades do Grande ABC, parlamentares já se posicionam e devem seguir orientações partidárias.

O vereador Lucas Zacarias (PL), de Santo André, explica que a possibilidade de obstrução ocorrer na cidade não está descartada.

“Neste momento estou aguardando as diretrizes oficiais do partido a nível estadual (sic). Vou seguir as orientações para que possamos agir de forma unida e coerente. Não abrirei mão de defender os princípios conservadores, a soberania nacional e a ordem, mesmo diante das pressões da esquerda”, disse Lucas.

O vereador William Lago, da banca liberal andreense, se disse preocupado com “os avanços do arbítrio no Brasil, do descumprimento das regras constitucionais, desses processos do 8 de Janeiro irem direto ao Supremo, os ministros já manifestam opinião antes do julgamento do processo. As regras básicas constitucionais não estão sendo praticadas e isso preocupa muito, pois o resultado disso é uma injustiça e notória perseguição política”.

O presidente do PL andreense, Luiz Zacarias, afirmou que não aceitará “concessões” e que está “firme na luta contra as forças que ameaçam a liberdade e ordem”. O ex-vice-prefeito de Santo André garantiu que “aguarda diretrizes oficias do partido” para se posicionar com “clareza”.

Em São Bernardo, o vereador Luiz Henrique Watanabe (PL) afirmou que apoia a anistia e que fará “tudo o que estiver ao meu (seu) alcance, inclusive com a adesão de movimentos na Câmara”. Sua colega de bancada Nina Braga disse que vai “aguardar orientações dos líderes”.

O vereador e presidente do PL de São Caetano, Cícero Moreira, o Cicinho, em consonância com a bancada, disse que não recebeu informações sobre o movimento e por isso “não pode avançar no tema”.

Diadema e Rio Grande da Serra não têm nenhum parlamentar do PL. Em Mauá, o Diário não conseguiu contato com os vereadores liberais.

Em Ribeirão Pires, o vereador Matheus Brizotto (PL), se posiciona contrariamente à obstrução. “Independentemente de decisões partidárias em nível nacional, entendo que o nosso compromisso é com a cidade e com o andamento das pautas que impactam a vida da nossa população. O Legislativo deve manter sua autonomia e seguir trabalhando para aprovar projetos que atendam as necessidades locais.”

Corregedoria apura ação de deputados

O presidente da Câmara federal, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou à Corregedoria da Casa os pedidos de afastamento, por até seis meses ou até mesmo a cassação, de 15 deputados que ocuparam a mesa diretora obstruindo os trabalhos legislativos.