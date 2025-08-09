DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Loteria

Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas

Caixa ainda não divulgou se o prêmio de R$ 9,3 milhões acumulou

Do Diário do Grande ABC
09/08/2025 | 20:56
FOTO: Divulgação/Agência Brasil
FOTO: Divulgação/Agência Brasil


A principal loteria da caixa, a Mega-Sena, teve o concurso realizado na noite deste sábado (9). As dezenas sorteadas foram: 10 – 22 – 28 – 42 – 44 –51.

O rateio do prêmio do concurso 2899 ainda não foi divulgado. Quem acertar a faixa principal do levará para casa R$ 9,3 milhões.

Reportagem em atualização.


