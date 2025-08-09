Transplantes de Faustão 'não têm nada de irregular', diz ministro da Saúde Alexandre Padilha

O ministro da Saúde do governo federal, Alexandre Padilha (PT-SP), usou suas redes sociais para rebater insinuações de que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, teria sido beneficiado de alguma forma irregular por conta dos transplantes de fígado e de rim aos quais foi submetido nesta semana.

Em vídeo publicado na noite desta sexta-feira, 8, ele repercutiu uma postagem do vereador paulistano Rubinho Nunes (União Brasil). "Faustão realizou transplante de fígado e rim. Com esses, já são quatro. Só eu estou achando isso esquisito?", escreveu Nunes.

Em seguida, o ministro comenta: "O Faustão fez o transplante porque ele já estava na fila de urgência. Casos como o dele são realizados mais rápido, inclusive, por conta disso. Alguns deles, em até 48 horas. Só no ano passado, mais de 100 casos dos transplantes no Brasil pelo SUS, as pessoas fizeram dois ou mais transplantes."

"Não tem nada de irregular com o que está acontecendo com o Faustão. Respeite o SUS, respeite o Faustão respeite os profissionais de saúde", encerrou. Confira a publicação abaixo.

Critérios

A realização de um transplante de órgão no Brasil leva em consideração diversos critérios, entre eles a gravidade do quadro clínico e a compatibilidade entre doador e receptor.