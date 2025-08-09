DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Serviço gratuito

Novo Sebrae Móvel leva atendimento itinerante ao Grande ABC

O veículo é adaptado para funcionar como um 'escritório sobre rodas' e oferecer atendimento itinerante a empreendedores da região

Natasha Werneck
09/08/2025 | 16:26
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A partir de segunda-feira (11), o Sebrae-SP inicia no Grande ABC a operação de um novo modelo do Sebrae Móvel — veículo adaptado para funcionar como um “escritório sobre rodas” e oferecer atendimento itinerante a empreendedores da região.

O serviço, gratuito, orienta sobre planejamento de negócios, acesso a crédito e agendamento de consultorias em áreas como finanças, marketing, vendas, inovação e sustentabilidade. O veículo também permite levar atendimento a bairros mais distantes dos centros comerciais.

“O Sebrae Móvel tem um papel fundamental no atendimento aos empreendedores. Por ser um escritório sobre rodas, conseguimos chegar a locais afastados, sempre com atendimento personalizado. Agora, com um modelo mais moderno, os atendimentos serão ainda mais tecnológicos e alinhados às necessidades dos pequenos negócios”, afirma Osvaldo Filho, analista de negócios e gestor do serviço no Grande ABC.

O lançamento oficial será nesta segunda (11), às 10h, na Rua Santa Catarina, 100, em São Caetano do Sul. Ao longo da semana, o Sebrae Móvel passará por São Caetano, Mauá, São Bernardo, Ribeirão Pires e Santo André, com atendimento sempre em pontos estratégicos.

Agenda de atendimentos – 11 a 15 de agosto

11/08 – São Caetano: Rua Santa Catarina, 100 – Rua do Bradesco (10h às 15h30)

12/08 – Mauá: Rua Guerino Boscariol, 30 – Jd. Zaíra – Rua da feira do Zaíra (9h às 13h)

13/08 – São Bernardo: Praça da Matriz – R. Marechal Deodoro, 1165 – em frente ao Santander (10h às 15h30)

14/08 – Ribeirão Pires: Espaço Ayrton Senna (10h30 às 15h30)

15/08 – Santo André: Av. São Paulo, 720 – Jd. Marajoara (10h às 15h30)


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.