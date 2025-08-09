Novo Sebrae Móvel leva atendimento itinerante ao Grande ABC

A partir de segunda-feira (11), o Sebrae-SP inicia no Grande ABC a operação de um novo modelo do Sebrae Móvel — veículo adaptado para funcionar como um “escritório sobre rodas” e oferecer atendimento itinerante a empreendedores da região.



O serviço, gratuito, orienta sobre planejamento de negócios, acesso a crédito e agendamento de consultorias em áreas como finanças, marketing, vendas, inovação e sustentabilidade. O veículo também permite levar atendimento a bairros mais distantes dos centros comerciais.



“O Sebrae Móvel tem um papel fundamental no atendimento aos empreendedores. Por ser um escritório sobre rodas, conseguimos chegar a locais afastados, sempre com atendimento personalizado. Agora, com um modelo mais moderno, os atendimentos serão ainda mais tecnológicos e alinhados às necessidades dos pequenos negócios”, afirma Osvaldo Filho, analista de negócios e gestor do serviço no Grande ABC.



O lançamento oficial será nesta segunda (11), às 10h, na Rua Santa Catarina, 100, em São Caetano do Sul. Ao longo da semana, o Sebrae Móvel passará por São Caetano, Mauá, São Bernardo, Ribeirão Pires e Santo André, com atendimento sempre em pontos estratégicos.



Agenda de atendimentos – 11 a 15 de agosto



11/08 – São Caetano: Rua Santa Catarina, 100 – Rua do Bradesco (10h às 15h30)



12/08 – Mauá: Rua Guerino Boscariol, 30 – Jd. Zaíra – Rua da feira do Zaíra (9h às 13h)



13/08 – São Bernardo: Praça da Matriz – R. Marechal Deodoro, 1165 – em frente ao Santander (10h às 15h30)



14/08 – Ribeirão Pires: Espaço Ayrton Senna (10h30 às 15h30)



15/08 – Santo André: Av. São Paulo, 720 – Jd. Marajoara (10h às 15h30)