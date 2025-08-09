Hospital Nardini promove mês do aleitamento com ações e apoio

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, abriu oficialmente nesta quinta-feira (7) a programação do Agosto Dourado — mês dedicado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A ação, realizada com o apoio da Prefeitura, começou com distribuição de fraldas, entrega de material educativo e, principalmente, orientações sobre a importância da amamentação.



Nos corredores da maternidade, médicos, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais reforçaram o compromisso de garantir informação e acolhimento às mães. Entre elas, a jovem Vitória Faixz Fidencio, moradora de Rio Grande da Serra e mãe de primeira viagem, compartilhou as dificuldades iniciais com a amamentação da pequena Cecília. “Tem a parte dolorosa pra mim, mas eu sei da importância. Independente desses desafios, tem sido algo muito bom. Tanto pra mim, quanto pra ela também”, disse. Sobre o atendimento, ela foi categórica: “Só tenho a agradecer. As enfermeiras me deram todo suporte, já fui ao banco de amamentação, já tirei leite. Elas estão me ensinando bastante. O suporte é perfeito.”



Bruna Luisa Dias Ferreira, do Jardim Paranavaí, mãe da pequena Elisa — sua terceira filha — também destacou a orientação recebida no hospital. Na primeira gestação, ela enfrentou mastite. “Meu desafio foi evitar que isso se repetisse nas outras gestações e deu certo. Agora agradeço muito a orientação da equipe do Nardini, que tem me ajudado bastante.”



A programação do Agosto Dourado seguirá até o fim do mês, com rodas de conversa, atividades educativas para mães, pais e acompanhantes, além de apoio individualizado nos leitos. Nos dias 28 e 29 de agosto, haverá palestras sobre alimentação da mãe lactante e introdução alimentar do bebê.



Desde 1987, o Nardini é referência em obstetrícia e integra o programa municipal “Mãe Mauaense – Semeando Vidas”, voltado à redução da mortalidade materna e infantil. A maternidade foi reinaugurada em abril de 2022 e hoje conta com 26 leitos, distribuídos em quartos para duas mães e dois acompanhantes cada, garantindo mais privacidade e conforto. Antes, eram 22 leitos e até três pacientes por quarto. Um levantamento recente aponta que 96% das mulheres atendidas aprovam o serviço.



O hospital também mantém um Posto de Coleta de Leite Humano exclusivo para mães com filhos internados na UTI Neonatal. “Não é um banco de leite. Cada gota coletada é destinada ao próprio bebê”, explica a técnica de enfermagem Gabriela Reis, que atua no setor há cinco meses e está grávida de 21 semanas. Colaboradora do Nardini há seis anos, ela afirma que viver a experiência de orientar outras mães só reforça seu desejo de amamentar. “Quero muito amamentar. Não tenho nenhum medo disso, porque tem sido muito importante acompanhar de perto as mamãezinhas. A amamentação é um momento único e essencial para a saúde dos bebês e para o fortalecimento do vínculo materno.”