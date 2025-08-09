Atropelamento por caminhão deixa uma pessoa morta em São Bernardo

Informações iniciais dos militares diziam que a vítima foi encontrada inconsciente e em parada cardiorrespiratória (PCR)
Uma pessoa morreu na manhã deste sábado (9) após ser atropelado por um caminhão na Avenida Maria Servidei Demarchi, altura do número 2.750, no bairro Demarchi, em São Bernardo.
Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), o acidente ocorreu por volta das 11h53. Informações iniciais dos militares diziam que a vítima foi encontrada inconsciente e em parada cardiorrespiratória (PCR). Duas viaturas de resgate foram acionadas para o atendimento.
Apesar dos esforços das equipes, o óbito foi constatado ainda no local pela médica da USA (Unidade de Suporte Avançado).
As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas pelas autoridades.
