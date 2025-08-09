DGABC
Economia Titulo Tarifas

Alckmin reafirma que plano de contingência será anunciado na próxima semana

Alckmin destacou que a prioridade do Executivo é não retaliar os Estados Unidos, mas ampliar o número de setores excluídos da tarifa

09/08/2025 | 15:57
FOTO: Cadu Gomes/VPR
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a dizer neste sábado, 9, que o plano de contingência do governo Lula para mitigar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil deve ser anunciado no início da próxima semana. As medidas terão como foco as empresas que mais exportam para o mercado norte-americano.

Alckmin destacou que a prioridade do Executivo é não retaliar os Estados Unidos, mas ampliar o número de setores excluídos da tarifa. "A prioridade não é retaliar, a prioridade é resolver, procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, que fiquem fora dessa questão da tarifa que entendemos extremamente injusta. Aliás, com base jurídica totalmente fraca, porque eu não posso fazer política regulatória baseada em questões de natureza política partidária", disse à imprensa durante visita à concessionária Guará Motor, em Guaratinguetá (SP),

O vice-presidente reforçou que, na avaliação do governo, o aumento de tarifas é um caminho equivocado que penaliza principalmente a população. "Quando se aumenta a tarifa, quem paga é o consumidor. É o governo que paga, é o consumidor que acaba pagando. Então entendemos que é um perde-perde. Nós devemos ir para um ganha-ganha. Ou seja, aumentar o fluxo de comércio, aumentar a exportação, complementaridade econômica", defendeu.


