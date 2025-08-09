Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em São Bernardo

O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado na manhã deste sábado (9) na Estrada do Montanhão, em São Bernardo. As informações foram divulgadas pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) ao Diário.



Policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida, com ferimento causado por disparo de arma de fogo na cabeça.



Exames periciais foram solicitados para auxiliar na investigação. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, que conduz as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte.