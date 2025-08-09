Cidade de Santa Catarina amanhece nevando e turistas comemoram; veja vídeo

A Serra Catarinense registrou a terceira queda de neve do ano na madrugada e início da manhã deste sábado (9), de acordo com dados da Epagri/Ciram e da Defesa Civil. Em cidades como São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra, o fenômeno chamou a atenção de turistas que acordaram cedo para acompanhar o espetáculo natural.

Veja o vídeo aqui!

Em São Joaquim, a temperatura chegou a -0,86°C por volta das 5h, enquanto em Urupema os termômetros marcaram até -2,04°C, a mínima mais baixa registrada na região. Neve e chuva congelada foram observadas nesses municípios, e a Defesa Civil confirma que há possibilidade de novas ocorrências nas próximas horas.



A previsão para o domingo (10) indica tempo firme, com geada em diversas áreas do estado.



Confira as temperaturas mínimas registradas neste sábado segundo a Epagri/Ciram:



- Urupema: -2,04°C



- Água Doce: -1,64°C



- São Joaquim: -0,86°C



- Urubici: -0,55°C



- Painel: -0,04°C