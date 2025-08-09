Procurando o filho, mãe ajuda a fechar ponto de drogas para jovens em Mauá

Uma operação conjunta do Conselho Tutelar de Mauá e da GCM (Guarda Civil Municipal) encerrou, nesta semana, um ponto de encontro usado por adolescentes para consumo de drogas e bebidas alcoólicas no Jardim Itapark.



A ação teve início após uma mãe procurar o órgão para denunciar que seu filho, ausente de casa há dias, estaria em uma residência no bairro. A conselheira e a denunciante foram ao endereço e, ao constatar a presença de menores em situação de risco, acionaram a GCM.



No local, que funcionava como um cômodo alugado, havia seis adolescentes e duas crianças. Segundo apurações, o espaço também poderia estar sendo usado para guardar objetos furtados. Todos os adolescentes já eram acompanhados pelo Conselho Tutelar e têm histórico de envolvimento em atos infracionais.



Nenhum entorpecente foi encontrado no momento da abordagem. Os jovens e o proprietário do imóvel foram encaminhados ao 1º Distrito Policial, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil. Após os procedimentos, os menores foram entregues às famílias.