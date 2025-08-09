São Bernardo reinaugura campo do DER com mais vagas na escolinha

O campo de futebol do DER, localizado em São Bernardo, foi entregue após reforma nesta sexta-feira (8). O espaço, que atende a equipes de várzea, recebeu melhorias estruturais que devem ampliar o número de crianças atendidas na escolinha de futebol vinculada à Secretaria de Esportes e Lazer.



As obras envolveram drenagem do terreno, instalação de gramado sintético, troca do alambrado, renovação da iluminação com refletores de LED e reforma das dependências, incluindo sanitários acessíveis, vestiários, sala da secretaria e pintura geral. Também foram realizadas melhorias na pavimentação do estacionamento, implantação de rota acessível e paisagismo.



Com área de 7.200 metros quadrados, o campo reformado passará a atender cerca de 500 crianças, quase o dobro do número anterior, que era de 200 alunos. As inscrições para a escolinha podem ser feitas por meio de formulário disponível no site da Prefeitura. O núcleo atenderá crianças nascidas entre 2009 e 2018.



No evento de entrega, foi feita uma homenagem a Frutuoso Ferreira, presidente do EC DER, que atua há quase 60 anos na comunidade local e teve papel fundamental na obtenção do terreno e na autorização para a reforma do campo.



O campo continuará a ser utilizado pelo time EC DER, mas estará disponível também para a comunidade do entorno.