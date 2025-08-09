Frente fria leva Governo de SP a abrir abrigo emergencial

Com a previsão de temperaturas baixas ao longo do fim de semana, o Governo de São Paulo iniciou, neste sábado (9), a operação de um abrigo emergencial para acolher pessoas em situação de rua. O espaço funciona na estação Pedro II do Metrô, na Capital, e ficará aberto diariamente das 19h às 8h até segunda-feira (12).



A iniciativa é fruto de parceria entre a Defesa Civil, o Metrô de São Paulo, a Seds (Secretaria de Desenvolvimento Social), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria de Transportes Metropolitanos. No local, serão oferecidos colchões, cobertores, alimentação e atendimento também aos animais de estimação dos acolhidos. Pela manhã, cada pessoa receberá um ticket para café da manhã no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março, no centro da cidade.

A medida é uma resposta à chegada de uma frente fria associada à circulação marítima de um ciclone em alto-mar, que mantém o céu nublado e provoca chuvas fracas, principalmente no Litoral e no Vale do Paraíba. Na Capital, os termômetros devem marcar entre 12°C e 18°C; na região central, entre 15°C e 20°C; e no Noroeste, entre 13°C e 22°C.



No Interior, a umidade relativa do ar pode chegar a 30%. A Defesa Civil alerta para a importância de se manter hidratado e protegido do frio, com atenção especial a crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.