Cultura & Lazer Titulo Celebridades

Mãe de Preta Gil reúne amigos para celebrar aniversário da cantora

O encontro íntimo teve clima de celebração e foi registrado pela amiga da família, Jude Paulla

Natasha Werneck
09/08/2025 | 11:04
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, reuniu um grupo de amigos próximos na noite desta sexta-feira (8) para uma homenagem em memória da cantora, que completaria 51 anos. O encontro íntimo teve clima de celebração e foi registrado pela amiga da família, Jude Paulla, que compartilhou momentos da reunião nas redes sociais.

Durante o jantar, Sandra apareceu sorridente, brindando com uma taça de vinho em homenagem à filha. Segundo Jude, apesar da tristeza pela perda recente, o evento buscou manter o espírito alegre e festeiro que marcou a vida de Preta Gil.

“Estamos fazendo um jantar em comemoração a ela. Por ela, faríamos uma grande festa, mas hoje optamos por algo mais reservado”, escreveu Jude na publicação, demonstrando afeto e bom humor mesmo diante do luto.

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, em Nova York, aos 50 anos, após enfrentar um câncer colorretal diagnosticado em 2023. Durante o tratamento, passou por diversas terapias, incluindo procedimentos experimentais nos Estados Unidos, mas a doença avançou com metástases.


