Cultura & Lazer Titulo Luto

Velório de Arlindo Cruz começa neste sábado e família faz pedido; entenda

O sepultamento está marcado para domingo (10), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade

Natasha Werneck
09/08/2025 | 10:56
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A família do sambista Arlindo Cruz, que faleceu aos 66 anos após complicações de um AVC, divulgou nessa sexta-feira (8) informações sobre as cerimônias de despedida e fez um pedido especial aos fãs que pretendem prestar suas homenagens.

O velório será realizado a partir das 18h deste sábado (9), na quadra do Império Serrano, em Madureira, um local de grande significado para o artista. O sepultamento está marcado para domingo (10), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade.

Em nota, os familiares solicitaram que os presentes optem por roupas claras, simbolizando a luz e a alegria que marcaram a vida do compositor. “Agradecemos profundamente todo o carinho e as mensagens que temos recebido”, afirmaram.

Rituais do candomblé marcarão a despedida espiritual de Arlindo Cruz. À revista Quem, o babalorixá Walace Meirelles, pai de santo do músico, informou que serão realizados rituais tradicionais da religião, incluindo o axexê, cerimônia que dissocia espiritualmente o falecido do terreiro e de seu orixá protetor.

“Arlindo foi uma voz importante para nossa fé e cultura, sempre lutando contra o preconceito ao candomblé. Ele foi um verdadeiro representante da nossa religião”, declarou Meirelles.


