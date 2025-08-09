DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Bombeiros

Santo André: acidente grave com moto na Avenida dos Estados

A vítima apresentou escala de Glasgow 8 e ferimentos corto-contusos nos membros inferiores

Natasha Werneck
09/08/2025 | 10:34
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa)
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa)


Um homem de 39 anos sofreu um acidente envolvendo uma moto e a defesa metálica na Avenida dos Estados, nº 6700, na Área Industrial 12, em Santo André. As informações foram compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo).

A vítima apresentou escala de Glasgow 8 e ferimentos corto-contusos nos membros inferiores. Foi socorrida por uma viatura e encaminhada ao CHM (Centro Hospitalar Municipal).

Não foram divulgadas informações adicionais sobre as circunstâncias do acidente.


