Anitta noiva? Cantora surge com anel em brincadeira de J Balvin

Uma postagem de J Balvin no Instagram colocou os fãs de Anitta em clima de curiosidade — e até de susto. Nas imagens, a cantora aparece exibindo um anel vistoso, enquanto o artista colombiano deixa uma mensagem sugestiva: “Felicidades, vejo vocês no casamento”.



A declaração fez aumentar as especulações sobre um possível noivado da artista com o empresário catarinense Ian Bortolanza, com quem assumiu o relacionamento durante o Carnaval deste ano.



No entanto, a história ganhou um tom mais descontraído quando os próprios fãs perceberam que o anel usado por Anitta nas fotos pertence, na verdade, ao próprio J Balvin.

Até o momento, Anitta não comentou o assunto publicamente. O Diário entrou em contato com a assessoria da artista para confirmar a história, mas não obteve retorno até o momento.