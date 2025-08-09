Anitta noiva? Cantora surge com anel em brincadeira de J Balvin

A cantora assumiu o relacionamento com o empresário catarinense Ian Bortolanza durante o Carnaval deste ano
Uma postagem de J Balvin no Instagram colocou os fãs de Anitta em clima de curiosidade — e até de susto. Nas imagens, a cantora aparece exibindo um anel vistoso, enquanto o artista colombiano deixa uma mensagem sugestiva: “Felicidades, vejo vocês no casamento”.
A declaração fez aumentar as especulações sobre um possível noivado da artista com o empresário catarinense Ian Bortolanza, com quem assumiu o relacionamento durante o Carnaval deste ano.
No entanto, a história ganhou um tom mais descontraído quando os próprios fãs perceberam que o anel usado por Anitta nas fotos pertence, na verdade, ao próprio J Balvin.
Até o momento, Anitta não comentou o assunto publicamente. O Diário entrou em contato com a assessoria da artista para confirmar a história, mas não obteve retorno até o momento.
