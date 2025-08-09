DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Previsão do Tempo

Grande ABC tem sábado frio e com possibilidade de chuva em algumas cidades

Segundo o Climatempo este sábado (9) é mais frio que a sexta-feira (8) em todas as sete cidades da região

Natasha Werneck
09/08/2025 | 09:53
Compartilhar notícia
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O fim de semana começou com temperaturas baixas no Grande ABC, segundo o Climatempo, que aponta este sábado (9) como mais frio que a sexta-feira (8) em todas as sete cidades da região.

Em Santo André, a mínima é de 10°C e a máxima não passa de 16°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo segue nublado, mas sem chuva.

São Bernardo e Diadema têm previsão semelhante: sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam de 10°C a 18°C.

Em São Caetano, a manhã pode ter pancadas de chuva, seguidas de muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. A mínima prevista é de 11°C e a máxima de 19°C, a mais alta da região.

Já em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o dia deve ter sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde, com noite nublada e sem precipitações. Em Mauá, a temperatura varia de 10°C a 16°C; em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os termômetros oscilam entre 9°C e 15°C, as menores máximas do Grande ABC neste sábado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.