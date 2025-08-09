Grande ABC tem sábado frio e com possibilidade de chuva em algumas cidades

O fim de semana começou com temperaturas baixas no Grande ABC, segundo o Climatempo, que aponta este sábado (9) como mais frio que a sexta-feira (8) em todas as sete cidades da região.



Em Santo André, a mínima é de 10°C e a máxima não passa de 16°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo segue nublado, mas sem chuva.



São Bernardo e Diadema têm previsão semelhante: sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam de 10°C a 18°C.



Em São Caetano, a manhã pode ter pancadas de chuva, seguidas de muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. A mínima prevista é de 11°C e a máxima de 19°C, a mais alta da região.



Já em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o dia deve ter sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde, com noite nublada e sem precipitações. Em Mauá, a temperatura varia de 10°C a 16°C; em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os termômetros oscilam entre 9°C e 15°C, as menores máximas do Grande ABC neste sábado.