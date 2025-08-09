DGABC
Sábado, 9 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Trânsito

Anchieta e Imigrantes: saiba como estão as rodovias neste sábado (9)

A Ecovias reforça que o motorista deve manter a atenção e respeitar os limites de velocidade

Natasha Werneck
09/08/2025 | 09:49
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A manhã deste sábado (9) registra tráfego normal em todas as rodovias que compõem o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), de acordo com atualização da Ecovias às 9h45.

Na Rodovia Anchieta (SP-150) e na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o movimento é livre nos dois sentidos, assim como nas interligações Planalto (SP-041) e Baixada (SP-059).

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) e a Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) também operam sem pontos de lentidão. Já a Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) está com fluxo normal nos dois sentidos.

As marginais direita e esquerda da Anchieta apresentam tráfego livre, sem registros de congestionamentos ou ocorrências que prejudiquem a fluidez.

A Ecovias reforça que o motorista deve manter a atenção e respeitar os limites de velocidade, mesmo com a pista livre, garantindo segurança durante a viagem.


