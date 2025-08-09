Helicóptero da PM leva pulmão de São Vicente a São Paulo para transplante

Em uma corrida contra o tempo nesta sexta-feira (8), o helicóptero Águia 33 realizou uma missão vital: transportar um pulmão para transplante entre São Vicente e São Paulo.



O órgão foi captado no Hospital do Vicentino, no Litoral, e levado ao Hospital São Luiz, na Capital, onde um paciente aguardava ansiosamente pela cirurgia. A operação durou cerca de 30 minutos, tempo crucial para garantir a viabilidade do transplante.



Além do pulmão, a aeronave também transportou o médico responsável pela operação, permitindo que o procedimento fosse iniciado assim que o órgão chegou.



Equipado com tecnologia de ponta e preparado para voar em condições adversas, o Águia 33 mostrou mais uma vez a importância da aviação nas missões humanitárias.