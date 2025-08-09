Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 9 de agosto de 2025

Parabéns, ‘Diário’

‘Diário é condecorado com mais alta honraria da Alesp’ (Política, sexta-feira, 8). Parabéns à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao autor da proposta de homenagem ao Diário. Justa e merecida homenagem ao jornal que nunca se calou em nenhum momento da história do Grande ABC, do São Paulo e do Brasil.

Moyses Cheid Junior

Capital

Segurança em S.Bernardo

‘Marcelo Lima cobra Estado por mais segurança em São Bernardo’ (Política, ontem). Derrite, o pior já visto no cargo. Deixando ter milícia na polícia de São Paulo. Tem de cobrar mesmo. O Carioca que está devastando São Paulo com sua atenção voltada apenas aos inimigos da Nação.

Natanael Bertolino

São Bernardo

Autoescolas

‘Fim das aulas põe 3.000 empregos em risco nas autoescolas da região’ (Primeira Página, ontem). Acredito que o governo quer criar mais benefícios eleitoreiros a qualquer custo. Acredito que dá para baratear algumas coisas sim, mas se hoje o povo bate carros a toda hora, imagina sem autoescolas. Quem vai adorar são as oficinas de funilaria.

Fabiano Magrão

do Facebook

Bolsonaro

Não sou jurista, mas entendo que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi imprudente quando decretou a prisão domiciliar ao golpista e ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, se já tinha recolhido seu passaporte, impedindo que saísse do País (a não ser fugindo), no máximo poderia determinar que esse ex-presidente fosse proibido de frequentar o Congresso e instalações de seu partido, o PL. Ou seja, como um delinquente que tentou golpe de Estado, a meu ver, não poderia ter contatos políticos. Mesmo porque, não sendo ainda um cidadão condenado pelo STF (apenas é réu) e morando num País democrático como o nosso, como o magistrado Moraes, contra o que estabelece nossa Constituição, impõe barreiras ao ex-presidente praticamente anulando sua liberdade de expressão, entre outras proibições, o não uso das redes sociais? Se a situação política no País já era ruim, mercê também ao atual presidente como o Lula, nulo na capacidade de dialogar, apenas jogando mais lenha nesta nefasta polarização política, o que esperar da reação da oposição no Congresso, formada em grande parte por bolsonaristas com essa prisão domiciliar fora de hora de Jair Bolsonaro? Coisa boa que não é.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Escândalo

Mais um escândalo no governo Lula. O alvo agora foi o seguro-defeso, benefício pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a pescadores artesanais no período em que a pesca é proibida. As fraudes foram facilitadas por entidades conveniadas ao INSS, como associações e federações de pescadores, que registraram milhares de beneficiários fantasmas. Parece que para o atual governo, sua atividade pesqueira preferida é a de ‘robalo’.

Vanderlei Retondo

Santo André

Soberania

“Lula: ‘Não é possível mundo dar certo se perdermos senso de respeitar soberania dos países’” (www.dgabc.com.br). Lula protege tanto a soberania do País que temos a economia mais fechada do mundo. Agora, com o tarifaço, se o mercado estivesse aberto não estaria batendo cabeça atrás de bons parceiros. Nem tanto ao céu nem tanto ao mar. A soberania precisa ser flexibilizada, mas antes de tudo a modernização teria que passar pela modernidade do presidente, que é um homem ultrapassado. Eis a consequência do atraso.

Izabel Avallone

Capital