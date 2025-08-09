UFABC, Grande ABC e nosso futuro

A Universidade Federal do ABC completa 20 anos, e o imponente projeto arquitetônico do campus Santo André ainda gera mistério por quem passa pela Avenida do Estado diariamente. As orgulhosas placas que indicam a existência de uma instituição de ensino superior federal não são suficientes para integrar profundamente a população à respeito de sua função e relevância. É nosso objetivo, portanto, analisar essa relação e propor novas dinâmicas que a tornem ainda mais produtiva para as duas partes.

Esta instituição se aproxima da história do Grande ABC em dois eixos de extrema relevância, o político e o econômico. No eixo político, já que, fortemente vinculado à luta dos trabalhadores por direitos durante a ditadura militar, a região foi capaz de projetar nacionalmente lideranças regionais, diretamente responsáveis pela fundação da universidade. No eixo econômico, por sua vez, o polo industrial do Grande ABC observava nascer, em 2005, um advento essencial para a construção de mão-de-obra especializada e produção tecnológica de ponta.

Anos depois, com a construção do Bacharelado em Ciências e Humanidades e seus frutos – o curso de Políticas Públicas e de Planejamento Territorial –, os dois eixos anteriormente citados se fundem: novas figuras técnicas podem hoje fornecer conhecimento relevante para a gestão pública e, por conseguinte, colaborar para o desenvolvimento da região em diversas frentes. Através do recém fundado Centro de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas, alunos, docentes e pesquisadores deste campo do conhecimento almejam guiar tal fusão.

A UFABC é extensionista, ou seja, trabalha para integrar-se à sociedade que a envolve para além do mundo acadêmico, e esta vocação costuma apresentar bons frutos. Um exemplo notável é a Escola Preparatória da UFABC, que anualmente prepara alunos da rede pública para os vestibulares de forma gratuita. Outro exemplo admirável foi a cessão de parte da estrutura da universidade para a implantação do Hospital de Campanha, durante a pandemia da Covid-19.

A integração com a comunidade não deve ser apenas uma pauta universitária, mas também dos poderes Executivo e Legislativo da região. Estreitar esse laço – a partir de parcerias institucionais inovadoras planejadas para beneficiar o desenvolvimento regional – é tarefa essencial para garantir um futuro mais integrado entre universidade e sociedade. O futuro do Grande ABC passa pela UFABC e vice-versa.

Abraão Aguilera é cientista e bacharel em Políticas Públicas, mestrando no programa de pós-graduação em Políticas Públicas na UFABC (Universidade Federal do ABC). Thiago Rôcha é historiador, especialista em Ciência Política e mestrando no mesmo programa.