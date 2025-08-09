Nossa missão

A outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) representa mais do que o reconhecimento pela trajetória do Diário. Significa reafirmar compromisso permanente com os interesses legítimos da população das sete cidades. Ao longo de 67 anos, o jornal construiu relação de proximidade com a comunidade do Grande ABC, registrando transformações, cobrando soluções e estimulando o diálogo entre lideranças e sociedade. A distinção recebida, portanto, expressa não apenas o valor de um trabalho jornalístico consistente, mas também o papel ativo do veículo de comunicação na articulação de pautas que ultrapassam fronteiras municipais.

Com trajetória marcada pela defesa das instituições e busca de soluções conjuntas para desafios comuns, o jornal pauta discussões sobre saúde, mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico. A defesa do Metrô, a valorização da indústria, a atenção à saúde mental e a transparência nas políticas públicas são exemplos de iniciativas acompanhadas de perto. Esse trabalho não se limita à divulgação de fatos, mas contribui para a construção de agenda regional, em sintonia com os anseios de mais de 2,7 milhões de habitantes. Assim, a homenagem proposta pelo deputado Thiago Auricchio (PL) reflete o entendimento de que informar também é fomentar a união em torno de propósitos coletivos.

No momento em que recebe a mais alta honraria da Alesp, o Diário renova os princípios editoriais que guiam a cobertura e sustentam a credibilidade conquistada em quase sete décadas. A missão de defender demandas justas da comunidade permanece como norte, agora com a consciência ampliada de que cada pauta, cada reportagem e cada debate contribuem para a consolidação de um projeto regional. O Colar de Honra ao Mérito Legislativo consagra o caminho percorrido até aqui e impõe o desafio de aprofundar o compromisso com a informação de qualidade, mantendo vivo o propósito de servir à população e de acompanhar, com independência e rigor, as mudanças que moldam o futuro do Grande ABC.