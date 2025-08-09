Três municípios vão aderir ao programa social do Estado

São Bernardo, Diadema e Mauá pretendem aderir ao programa SuperAção do governo estadual com objetivo de combater a probreza e que tem um investimento inicial de R$ 500 milhões para atender mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 49 municípios. No Grande ABC, cinco cidades são elegíveis a participar. Até o momento, Santo André não confirmou sua participação e São Caetano disse que está estudando.

Na quarta-feira (6), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez o chamamento às cidades contempladas, que têm 45 dias para manifestar sua aderência interesse.

A presidente do Fundo Social de Mauá e primeira-dama da cidade, Fernanda Oliveira, disse que o município tem interesse em participar.

O secretário de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Eduardo Minas, afirmou que pretende fortalecer a rede socioassistencial, “ampliando a capacidade de atendimento.”