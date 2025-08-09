DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo SuperAção

Três municípios vão aderir ao programa social do Estado

O programa do governo estadual tem o objetivo de combater a probreza

Tatiane Pamboukian
09/08/2025 | 09:14
Compartilhar notícia
FOTO: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP
FOTO: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


São Bernardo, Diadema e Mauá pretendem aderir ao programa SuperAção do governo estadual com objetivo de combater a probreza e que tem um investimento inicial de R$ 500 milhões para atender mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 49 municípios. No Grande ABC, cinco cidades são elegíveis a participar. Até o momento, Santo André não confirmou sua participação e São Caetano disse que está estudando. 

Na quarta-feira (6), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez o chamamento às cidades contempladas, que têm 45 dias para manifestar sua aderência interesse. 

A presidente do Fundo Social de Mauá e primeira-dama da cidade, Fernanda Oliveira, disse que o município tem interesse em participar.

O secretário de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Eduardo Minas, afirmou que pretende fortalecer a rede socioassistencial, “ampliando a capacidade de atendimento.”


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.