Três municípios vão aderir ao programa social do Estado

O programa do governo estadual tem o objetivo de combater a probreza
São Bernardo, Diadema e Mauá pretendem aderir ao programa SuperAção do governo estadual com objetivo de combater a probreza e que tem um investimento inicial de R$ 500 milhões para atender mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 49 municípios. No Grande ABC, cinco cidades são elegíveis a participar. Até o momento, Santo André não confirmou sua participação e São Caetano disse que está estudando.
Na quarta-feira (6), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez o chamamento às cidades contempladas, que têm 45 dias para manifestar sua aderência interesse.
A presidente do Fundo Social de Mauá e primeira-dama da cidade, Fernanda Oliveira, disse que o município tem interesse em participar.
O secretário de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Eduardo Minas, afirmou que pretende fortalecer a rede socioassistencial, “ampliando a capacidade de atendimento.”
