Azulão e Ramalhão fazem clássico em clima de final

A tarde deste sábado (9) no Grande ABC será marcada por um clássico com cara de decisão, no Estádio Anacleto Campanella. São Caetano e Santo André se enfrentam, a partir das 15h, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, em duelo que pode definir o futuro das equipes no Grupo 4.

Os rivais fazem campanhas instáveis, mas o Ramalhão chega ao clássico em situação mais delicada. Lanterna da chave, com sete pontos, precisa da vitória para seguir vivo na competição. Um novo tropeço pode significar eliminação antecipada.

O São Caetano, por sua vez, soma dez pontos e ocupa o terceiro lugar, na zona de classificação. Apesar da vantagem na tabela, o Azulão também entra pressionado: precisa pontuar para não correr riscos na rodada final. No entanto, em caso de vitória, pode até mesmo garantir a vaga antecipada para o mata-mata, a depender de um tropeço do Taubaté, que enfrenta a Portuguesa Santista amanhã.

No primeiro turno, o Azulão levou a melhor com uma vitória por 2 a 0 no Bruno Daniel, com gols de Rodriguinho e Wesley Alex. Para a partida desta tarde, o técnico da equipe, Reginaldo Lima, seguirá sem os meias Miguel Morais e Pedro Karakovas, lesionados, mas o atacante Fábio Azevedo, que cumpriu suspensão na rodada passada, tem retorno confirmado.

Já no Ramalhão, o técnico Renato Peixe não terá o lateral-esquerdo Paulo Henrique, suspenso, e o volante João Lucas, com dores na panturrilha. Em contrapartida, o zagueiro Raphael Carvalho e o atacante Alyson Mota voltam a ficar à disposição.

SÃO JOSÉ

Após a invasão de torcedores do São José ao ônibus da comissão técnica e atletas do Ramalhão, na última rodada. o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo determinou ontem que os jogos do clube interiorano sejam realizados com portões fechados, de forma preventiva e temporária.