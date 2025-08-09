Consumidor precisa ter atenção a golpes no Dia dos Pais

As compras de presentes para o Dia dos Pais chama a atenção de oportunistas, que se aproveitam para aplicar fraudes e causar prejuízos aos consumidores. Principalmente em compras feitas pela internet.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta que os criminosos investem em páginas falsas que simulam e-commerce e promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp. Criminosos também clonam sites de varejistas famosos para induzir os consumidores ao erro, colocando uma letra a mais no endereço do site, que muitas vezes fica imperceptível para o cliente ou ainda trocando, por exemplo, uma letra ‘o’ pelo número ‘0’.

Outra situação de golpe ocorre em lojas em redes sociais. Geralmente são perfis recém-criados, com ofertas muito vantajosas e com 100% de depoimentos positivos de compradores recomendando a venda.

O golpe da falsa venda foi a segunda abordagem mais comunicada por clientes em 2024 às instituições associadas à Febraban em levantamento divulgado recentemente, perdendo apenas para a clonagem do WhatsApp.

“Tome muito cuidado com promoções imperdíveis e lojas que te pressionam para tomar rápidas decisões na compra de um produto. Pesquise bastante antes de comprar algo no comércio virtual e dê preferência para sites conhecidos. Tome cuidado nas compras com cartões e preste bastante atenção quando for fazer um pagamento com Pix, conferindo com atenção se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro”, alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban.

O Procon de Santo André vai na mesma linha. “É crescente o número de denúncias relacionadas a fraudes eletrônicas em datas como o Dia dos Pais. Entre os golpes mais frequentes estão os sites falsos que simulam páginas de grandes varejistas, com aparência profissional e promoções irresistíveis. Esses sites são divulgados por meio de anúncios pagos, redes sociais ou mensagens direcionadas, e induzem o consumidor ao erro. Após a conclusão da compra, geralmente por Pix ou boleto, o produto jamais é entregue e o canal de contato com o suposto vendedor desaparece”, destaca a diretora, Aline Romanholli.

Diante desse cenário, é essencial redobrar os cuidados. Ao comprar pela internet, é recomendável verificar se o site possui certificado de segurança (o ícone de cadeado no navegador), se informa CNPJ, razão social, endereço físico e canais de atendimento. “Importante destacar, ainda, o artigo 49, que assegura ao consumidor o direito de arrependimento nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como nas plataformas digitais, no prazo de sete dias, contados do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, com direito à devolução integral dos valores pagos”, reforça Aline.