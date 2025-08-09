Comédia, música e teatro são atrações em Santo André

Comédia, música e espetáculo teatral espírita: a programação deste fim de semana nos teatros de Santo André está diversificada e com alternativas a toda família. As atrações incluem stand-up com Matheus Ceará, tributo ao cantor Freddie Mercury, além de uma peça que propõe reflexões a partir do espiritismo.

A agenda teatral terá início neste sábado (9), no Teatro Conchita de Moraes, no bairro Santa Teresinha, com a apresentação Allan Kardec – Um olhar para a eternidade. Sob a direção de Ana Rosa, o espetáculo pretende promover reflexões e fornecer caminhos para respostas a partir de assuntos espirituais com boas histórias durante o espetáculo. Os ingressos vão de R$ 50 a R$ 100, e a classificação é de 12 anos.

Também hoje, a partir das 20h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, o humorista Matheus Ceará apresenta sua comédia stand-up interpretando suas piadas mais pedidas nos 20 anos de carreira e novas histórias hilárias. Sucesso na televisão, na internet e nos palcos, desponta como um dos principais nomes da atualidade. Os ingressos vão de R$ 45 a R$ 90, e a classificação é 16 anos.

Para encerrar, neste domingo (10), o multitalentoso intérprete e compositor E. Balbo celebra a obra de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: Queen, no show A experiência definitiva de Freddie Mercury. Ao lado da banda Queen Legend, o cantor, que impressiona pela semelhança vocal com a do líder da banda britânica, propõe espetáculo inédito com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, trazendo ao público toda a energia. Os ingressos vão de R$ 60 a R$ 120 e a classificação é livre.