Geraldo Alckmin volta a São Paulo em 2026?

A pouco mais de um ano para as eleições gerais, um dos assuntos que mais geram especulações nos bastidores políticos do Grande ABC é se o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), vai trocar a campanha pela reeleição ao Planalto ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela tentativa de angariar um inédito quinto mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista. Essa possibilidade ganha corpo a cada dia. Primeiro porque o MDB almeja o posto na chapa majoritária em Brasília – os ministros Jader Barbalho Filho (Transportes) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) são cotados. Em segundo, porque a insatisfação da imensa maioria dos prefeitos com o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixa avenida aberta para a atual oposição recuperar o poder no Estado. Alckmin já foi informado das saudades que sentem dele.

BASTIDORES

Conselho

Um dos maiores especialistas do Grande ABC em defesa e consultoria a agentes políticos, partidos, candidatos e coligações, Leandro Petrin foi designado secretário da Comissão Especial de Direito Eleitoral no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A portaria de nomeação é assinada por Felipe Sarmento Cordeiro, que está respondendo interinamente pela presidência do conselho. Até o início de junho, Petrin exercia o cargo de de assessor especial de relações institucionais da Prefeitura de Santo André.

Nos ônibus

O presidente da Câmara de São Caetano, Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL), propôs a instalação de câmeras com captação de áudio e vídeo em todos os ônibus da Vipe (Viação Padre Eustáquio). A ideia é que o sistema funcione em tempo real, integrado ao CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), reforçando o combate a crimes, assédios e vandalismo. A medida complementaria o monitoramento já feito pelo Smart Sanca, sistema de inteligência que opera na cidade.

Mais segurança

O Consórcio Intermunicipal participou, nesta semana, de reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, para tratar de demandas regionais. Durante o encontro com o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, foi apresentado o programa ABC + Seguro, ação integrada entre as sete cidades da região. O ministério se comprometeu a destinar investimentos federais às forças de segurança do Grande ABC e a viabilizar a adesão da região à Central de Atendimento e Despacho do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública).

Jovem Aprendiz

A Câmara de São Bernardo finalizou o ciclo da primeira turma de jovens aprendizes, contratados em parceria com o Camp (Centro de Assistência Municipal ao Povo). Iniciada há dois anos com 20 participantes, a medida proporcionou aprendizado prático e contribuições ao dia a dia do Legislativo. O presidente da Casa, Danilo Lima (Podemos), destacou os ganhos mútuos da experiência e reforçou o compromisso com a formação profissional. Uma nova turma de aprendizes já começou as atividades, dando continuidade ao programa de inclusão de jovens no mundo do trabalho.

Madrinha de São Bernardo

A saúde de São Bernardo acaba de receber R$ 3 milhões por meio de emenda da deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, A podemista afirmou que o recurso é um presente em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos). “Acabam de ser pagos R$ 3 milhões do meu mandato para ajudar na saúde. Prometi ser madrinha de São Bernardo e vou cumprir minha promessa”, disse a deputada.