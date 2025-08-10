Palmeiras enfrenta Ceará no Brasileirão: onde assistir, escalações e horário

Sob pressão após a eliminação na Copa do Brasil para o arquirrival Corinthians, o Palmeiras tenta acalmar a torcida e voltar a apresentar bom futebol diante do Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

Mesmo ocupando o G-4, com 33 pontos, e ainda brigando pelo título, o Verdão vive uma temporada instável. A eliminação para o Corinthians veio com derrotas nos dois jogos e placar agregado de 3 a 0. No último duelo pelo Brasileirão, empatou em 2 a 2 com o Vitória-BA fora de casa.

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho (recuperação de cirurgia para fratura por estresse na tíbia), Bruno Rodrigues (transição física) e Vitor Figueiredo. Vanderlan, em negociações para deixar o clube, também pode ficar fora. O zagueiro Murilo pode voltar.

O Ceará, no meio da tabela com 22 pontos, vem de bons resultados: empate por 1 a 1 com o Flamengo-RJ e vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro-MG. Apesar de estar na metade da classificação, sonha com vaga em competição continental.

O técnico Léo Condé tem apenas dois desfalques confirmados: Fernandinho (desconforto muscular) e Luiz Otávio (recondicionamento físico). O recém-contratado Viña ainda não reúne condições de jogo.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Maurício (Raphael Veiga); Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Machado e Matheus Bahia; Diego, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Técnico: Léo Condé.

Detalhes da partida:

Dia e horário: domingo, 10 de agosto, às 16h (horário de Brasília.

Local: Allianz Parque – São Paulo (SP)

Onde assistir: Globo e Premiere